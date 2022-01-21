Привитые россияне с 1 марта смогут попасть на Кипр без ПЦР-теста

Власти Кипра решили смягчить правила въезда для иностранцев. Так, с 1 марта привитым или переболевшим коронавирусом туристам больше не потребуется сдавать результаты ПЦР-теста и соблюдать карантин. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для тех, у кого есть прививка, достаточно показать ковид-сертификат ЕС (EUDCC), российский сертификат с QR-кодом с сайта "Госуслуг" также признаётся. Переболевшим ковидом туристам нужно предоставить справку о выздоровлении с сертификатом ЕС (EUDCC). При этом Россия в эту систему не входит.

Уточняется, что переболевших и непривитых россиян при въезде на Кипр обяжут сдавать платный ПЦР-тест. Кроме того, при себе им нужно иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Также можно предоставить результаты экспресс-теста на антиген, сделанного максимум за 24 часа до вылета.