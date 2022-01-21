Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратова
Отмечается, что при этом 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, из них три были заведены ещё до размещения в Сети соответствующих видео.
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Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Об этом сообщается в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии "Единая Россия". Документ опубликовал депутат Андрей Альшевских в телеграм-канале.
"Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осуждённых на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел. Поводом послужили как размещённые на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осуждённых", — говорится в ответе.
Там также отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании. При этом три из них были заведены ещё до размещения в Сети соответствующих видео. Ещё три дела возбудили по статье о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а ещё одно — за халатность. Кроме того, шесть дел (по 12 эпизодам, среди которых 10 изнасилований) позже были переданы в центральный аппарат СК.
Напомним, в октябре-ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, которые содержались в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.
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