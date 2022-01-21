Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратова

"Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осуждённых на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел. Поводом послужили как размещённые на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осуждённых", — говорится в ответе.

Там также отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании. При этом три из них были заведены ещё до размещения в Сети соответствующих видео. Ещё три дела возбудили по статье о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а ещё одно — за халатность. Кроме того, шесть дел (по 12 эпизодам, среди которых 10 изнасилований) позже были переданы в центральный аппарат СК.