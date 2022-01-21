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Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с Путиным

Также политик затронул тему санкций, посчитав, что ограничительные меры "не слишком много значат для России".

21 января, 12:29

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Zuma / Samuel Corum

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он был главой государства, эскалации конфликта вокруг Украины удалось бы избежать, ведь он находился в "очень хороших" отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

"Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Украиной, что они сделали на границе, заполнили всё военными — при мне такого бы никогда не случилось. Никогда бы не было такого. У меня были очень хорошие отношения с Путиным", — подчеркнул Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Также бывший глава США затронул тему санкций.

"Санкции не слишком много значат для России. Если вы хотите кого-то остановить, то вы не будете говорить только о санкциях", — объяснил миллионер.

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Лайф уже сообщал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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