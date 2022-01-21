Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он был главой государства, эскалации конфликта вокруг Украины удалось бы избежать, ведь он находился в "очень хороших" отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

"Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Украиной, что они сделали на границе, заполнили всё военными — при мне такого бы никогда не случилось. Никогда бы не было такого. У меня были очень хорошие отношения с Путиным", — подчеркнул Трамп в интервью телеканалу Fox News.