Лавров — о поведении западных политиков: Взрослые люди меряются, у кого больше
Глава МИД РФ выразил сожаление, что все российско-американские отношения сводятся к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим.
Сергей Лавров © LIFE
Лавров — о поведении западных политиков: Взрослые люди меряются, у кого больше © LIFE
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление, что западные политики вместо решения глобальных проблем меряются, "кто круче". Таким мнением дипломат поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше, не знаю чего. Если бы мы по-взрослому подумали о том, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией. <...> Вот чем надо заниматься", — сказал Лавров.
Дипломат подчеркнул, что вместо этого все отношения между Россией и США сводятся к обсуждению того, как себя чувствует президент Украины Владимир Зеленский и его режим, что неправильно.
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась сегодня, 21 января, в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
Лайф уже сообщал, что предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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