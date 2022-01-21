Лавров — о поведении западных политиков: Взрослые люди меряются, у кого больше

"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше, не знаю чего. Если бы мы по-взрослому подумали о том, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией. <...> Вот чем надо заниматься", — сказал Лавров.