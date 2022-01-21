Лавров планирует новые переговоры с Блинкеном после получения ответов от США
Напомним, предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует новые контакты с госсекретарём США Энтони Блинкеном после того, как Вашингтон передаст письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД России сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном.
"Мы ждём ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне", — сказал Лавров.
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась сегодня, 21 января, в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
Лайф уже сообщал, что предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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