Лавров планирует новые переговоры с Блинкеном после получения ответов от США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует новые контакты с госсекретарём США Энтони Блинкеном после того, как Вашингтон передаст письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД России сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном.