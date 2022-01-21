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Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом

При этом глава МИД призвал не забегать вперёд в вопросе возможной организации очередных переговоров двух президентов.

21 января, 12:34

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден.

Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Президент России Владимир Путин всегда готов к новым контактам со своим американским коллегой Джо Байденом, однако такие переговоры должны быть серьёзно подготовлены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьёзно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", — отметил министр.

При этом Лавров призвал не забегать вперёд в вопросе возможной организации очередных переговоров двух президентов.

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Напомним, в прошлом году состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена — переговоры прошли в Женеве 16 июня. Тогда в совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В конце года, 7 декабря, Путин и Байден провели ещё одну встречу, но уже по видеосвязи. Переговоры продлились чуть больше двух часов, главной темой стала Украина. 30 декабря лидеры провели телефонный разговор.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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