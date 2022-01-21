Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом

Президент России Владимир Путин всегда готов к новым контактам со своим американским коллегой Джо Байденом, однако такие переговоры должны быть серьёзно подготовлены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьёзно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", — отметил министр.