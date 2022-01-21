Лавров: Истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей
Также министр отметил, что Вашингтон обвинил Москву в чрезмерном скоплении войск у границы Украины, признавая, что это территория РФ.
Сергей Лавров © Kremlin.ru
Истерика США и других стран – участниц НАТО вокруг ситуации на Украине может быть нацелена на саботаж Минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Мы не исключаем, что эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, что если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, но как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договорённостей", — сказал журналистам министр.
Также Лавров отметил, что Вашингтон обвинил Москву в чрезмерном скоплении войск у границы Украины, признавая, что это территория РФ. При этом ранее, по словам министра, американская сторона не стала отчитываться перед Москвой по поводу того, что её военные силы делают в Европе.
Напомним, 21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры дипломатов продолжались полтора часа.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января на пресс-конференции Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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