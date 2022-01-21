Лавров: Истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей

Истерика США и других стран – участниц НАТО вокруг ситуации на Украине может быть нацелена на саботаж Минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Мы не исключаем, что эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, что если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, но как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договорённостей", — сказал журналистам министр.

Также Лавров отметил, что Вашингтон обвинил Москву в чрезмерном скоплении войск у границы Украины, признавая, что это территория РФ. При этом ранее, по словам министра, американская сторона не стала отчитываться перед Москвой по поводу того, что её военные силы делают в Европе.