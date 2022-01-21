Лавров: США на следующей неделе передадут письменные ответы на предложения безопасности
По словам российского дипломата, на его встрече с Блинкеном американские коллеги вновь обсуждали Украину, пытавшись поставить эту проблему во главу угла.
Сергей Лавров © Twitter / МИД России
Вашингтон на следующей неделе передаст Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом стороны договорились в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
"В конечном итоге завершили мы договорённостью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения", — сказал Лавров на пресс-конференции.
По словам дипломата, на встрече стороны обсуждали Украину и американские коллеги попытались вновь поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Незалежной, а также "обусловить всё остальное необходимостью так называемой деэскалации".
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.
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