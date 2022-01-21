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Лавров: США на следующей неделе передадут письменные ответы на предложения безопасности

По словам российского дипломата, на его встрече с Блинкеном американские коллеги вновь обсуждали Украину, пытавшись поставить эту проблему во главу угла.

21 января, 12:49
<p>Сергей Лавров © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1484183346984861696/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров © Twitter / МИД России

Вашингтон на следующей неделе передаст Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом стороны договорились в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В конечном итоге завершили мы договорённостью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам дипломата, на встрече стороны обсуждали Украину и американские коллеги попытались вновь поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Незалежной, а также "обусловить всё остальное необходимостью так называемой деэскалации".

Лавров: Россия никогда не угрожала украинскому народу

Лавров: Россия никогда не угрожала украинскому народу

Ранее Лайф рассказывал, что переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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