Лавров: США на следующей неделе передадут письменные ответы на предложения безопасности

Вашингтон на следующей неделе передаст Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом стороны договорились в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В конечном итоге завершили мы договорённостью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам дипломата, на встрече стороны обсуждали Украину и американские коллеги попытались вновь поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Незалежной, а также "обусловить всё остальное необходимостью так называемой деэскалации".