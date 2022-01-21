Лавров предложит Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности

Москва считает правильным предать гласности ответ Вашингтона на предложенные Россией гарантии безопасности. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, он предложит это сделать госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Дипломат уточнил, что думал об этом на встрече с американской стороной, однако решил не поднимать эту тему, пока США не ответят на предложения.