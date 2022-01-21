Лавров предложит Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности
Дипломат заметил, что думал об этом уже на сегодняшней встрече, однако решил дождаться ответа американской стороны.
Сергей Лавров © Twitter / МИД России
Москва считает правильным предать гласности ответ Вашингтона на предложенные Россией гарантии безопасности. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, он предложит это сделать госсекретарю США Энтони Блинкену.
"Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Дипломат уточнил, что думал об этом на встрече с американской стороной, однако решил не поднимать эту тему, пока США не ответят на предложения.
Ранее Лавров заявил, что на встрече с Блинкеном повторил требование о нерасширении НАТО на восток. Глава МИД РФ также поинтересовался, как США собираются выполнять свои обязательства "не укреплять ничью безопасность за счёт ущемления безопасности других".
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась сегодня, 21 января, в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
Лайф уже сообщал, что предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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