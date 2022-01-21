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Владимир Урин останется на посту гендиректора Большого театра ещё на пять лет

Заслуженный деятель искусств РФ был назначен на эту должность в июле 2013 года.

21 января, 12:59
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/sf_press/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Фото © Flickr / Совет Федерации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оставил Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра. В опубликованном на сайте правительства распоряжении уточняется, что полномочия гендиректора продлены на пять лет.

"Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на пять лет", — говорится в документе.

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Напомним, Урин был назначен гендиром Большого театра в июле 2013 года. Тогда он пообещал улучшить атмосферу в труппе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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