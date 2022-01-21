Поведенческий эксперт Павлов отметил доминирующую позицию Лаврова на переговорах с напряжённым Блинкеном
Проанализировав рукопожатие дипломатов, специалист резюмировал, что американцам действительно важна позиция России.
Рукопожатие Блинкена и Лаврова. Фото © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Рукопожатие Блинкена и Лаврова. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Судя по поведению госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве, российская сторона находится в доминирующем положении. Об этом в беседе с Лайфом рассказал эксперт по анализу поведения, экс-сотрудник спецслужб Артём Павлов.
"В этом рукопожатии американцы (в лице Блинкена) заинтересованная сторона, это большая редкость. Есть впечатление, что у России по вопросам, которые будут обсуждаться, сильная позиция. Блинкен в неудобном положении, а Лавров — в доминирующем положении", — подчеркнул собеседник.
Во-первых, это ясно и в связи с тем, что глава Госдепа сам инициировал рукопожатие, считает Павлов.
"Он сам тянется к Лаврову. Более того, он наклоняет к нему корпус, Лавров стоит прямо, и Блинкен наклоняет к нему корпус и перемещается. Если брать аналогию из животного мира, то это значит, что он более заинтересован в контакте. Не в плане агрессии, а в плане инициативы", — объяснил эксперт по анализу поведения.
Также после рукопожатия Блинкен повторяет жест Лаврова, что говорит о подстройке госсекретаря США.
"Второй момент — после того, как прошло рукопожатие, Блинкен повторяет движения Лаврова. Такое интуитивное повторение жеста — это подстройка. Это тоже сигнал в сторону того, что, вероятнее всего, есть тема для обсуждения, где Блинкену интересно и важно будет согласие Лаврова", — уточнил Павлов.
Также бывший сотрудник спецслужб отметил явную напряжённость Блинкена, что видно по его скованным движениям и мимике. При этом Лавров кажется расслабленным.
"Лавров ярко улыбается, и вроде он расслаблен. Но это не такая улыбка, которая закрывает напряжение", — заметил эксперт.
Всё это говорит о том, что американцам действительно важна позиция России, резюмировал Павлов.
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Женеве. Переговоры дипломатов длились полтора часа.
Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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