Бритни Спирс раскрыла сумму, которую потеряла из-за опекунства отца

Американская поп-певица Бритни Спирс раскрыла сумму денег, потерянную из-за того, что на протяжении долгих лет отец Джейми Спирс опекал её. Об этом сообщает TMZ.

Представители 40-летней звезды рассказали, что за всё время попечительства мужчина получил около $6 миллионов (460 миллионов рублей) из заработанных певицей денег.

Помимо этого ещё около $30 миллионов (2,3 миллиарда рублей) были потрачены на работу юристов.

Напомним, что 12 ноября 2021-го суд полностью прекратил опеку отца над певицей. Звезда утверждала, что Джейми Спирс ограничивал её круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть. Также в руках отца находились все денежные средства, заработанные звездой. Бритни Спирс прокомментировала долгожданное освобождение от опеки: "Лучший день в моей жизни".