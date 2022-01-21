Бритни Спирс раскрыла сумму, которую потеряла из-за опекунства отца
Помимо огромного богатства, которое "получил" её родитель, баснословные средства были потрачены на работу юристов.
Бритни Спирс. Фото © Instagram / britneyspears
Американская поп-певица Бритни Спирс раскрыла сумму денег, потерянную из-за того, что на протяжении долгих лет отец Джейми Спирс опекал её. Об этом сообщает TMZ.
Представители 40-летней звезды рассказали, что за всё время попечительства мужчина получил около $6 миллионов (460 миллионов рублей) из заработанных певицей денег.
Помимо этого ещё около $30 миллионов (2,3 миллиарда рублей) были потрачены на работу юристов.
Напомним, что 12 ноября 2021-го суд полностью прекратил опеку отца над певицей. Звезда утверждала, что Джейми Спирс ограничивал её круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть. Также в руках отца находились все денежные средства, заработанные звездой. Бритни Спирс прокомментировала долгожданное освобождение от опеки: "Лучший день в моей жизни".
Ранее Бритни Спирс заявила, что хочет отправить свою мать Линн Спирс в тюрьму, а также призвала наказать всех родственников, ответственных за её 13-летнее нахождение под опекой отца. По словам 40-летней звезды, её отец "недостаточно умён", чтобы придумать план по опеке, за всем стоит именно Линн Спирс.
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