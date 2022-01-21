Российский теннисист Аслан Карацев в матче третьего круга Australian Open проиграл французу Адриану Маннарино и завершил выступление на турнире.

Встреча стала для обоих соперников настоящим испытанием и продолжалась 4 часа 38 минут. В итоге Маннарино одержал победу со счётом 7:6, 6:7, 7:5, 6:4.