Второе поражение россиян за день: Теннисист Карацев проиграл французу Маннарино и завершил выступление на Australian Open
Ранее из основной сетки турнира выбыл Карен Хачанов, который уступил экс первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Аслан Карацев. Фото © ТАСС / AP / Simon Baker
Российский теннисист Аслан Карацев в матче третьего круга Australian Open проиграл французу Адриану Маннарино и завершил выступление на турнире.
Встреча стала для обоих соперников настоящим испытанием и продолжалась 4 часа 38 минут. В итоге Маннарино одержал победу со счётом 7:6, 6:7, 7:5, 6:4.
Ранее свои выступления на кортах Мельбурна завершил ещё один представитель нашей страны — Карен Хачанов. Он проиграл легендарному испанцу Рафаэлю Надалю. Именно с ним сыграет француз Маннарино.
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