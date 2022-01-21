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Второе поражение россиян за день: Теннисист Карацев проиграл французу Маннарино и завершил выступление на Australian Open

Ранее из основной сетки турнира выбыл Карен Хачанов, который уступил экс первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.

21 января, 15:33

Аслан Карацев. Фото © ТАСС / AP / Simon Baker

Российский теннисист Аслан Карацев в матче третьего круга Australian Open проиграл французу Адриану Маннарино и завершил выступление на турнире.

Встреча стала для обоих соперников настоящим испытанием и продолжалась 4 часа 38 минут. В итоге Маннарино одержал победу со счётом 7:6, 6:7, 7:5, 6:4.

Чуда не случилось: Хачанов проиграл Надалю и вылетел с Australian Open

Чуда не случилось: Хачанов проиграл Надалю и вылетел с Australian Open

Ранее свои выступления на кортах Мельбурна завершил ещё один представитель нашей страны — Карен Хачанов. Он проиграл легендарному испанцу Рафаэлю Надалю. Именно с ним сыграет француз Маннарино.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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