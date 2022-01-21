Новорождённый в Москве захлебнулся молоком матери

Трагедия произошла на проспекте Маршала Жукова в Москве, где в одной из квартир новорождённый младенец умер, захлебнувшись молоком матери. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Заметив, что малыш подавился, перепуганная женщина вызвала скорую помощь. Однако ребёнок скончался за 15 минут до приезда врачей. Предварительной причиной смерти стало попадание молока в дыхательные пути.

А ранее Лайф рассказывал, как мать руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области. Произошедшее попало на видео. После удара в живот малыш упал на ступеньки и заплакал. При этом женщина называла его тварью. Следственный комитет начал проверку.