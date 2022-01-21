Водитель BMW из Кирова, сбивший семью с ребёнком, винит в ДТП самих пешеходов

Водитель BMW и очевидец — о ДТП © Telegram / SHOT

Водитель BMW, который в центре Кирова наехал на семью с шестилетним ребёнком, уверен, что в ДТП виноваты сами пешеходы. Таким мнением он поделился в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Я ехал на зелёный, они шли на красный. Есть регистраторы. И мой, и напротив машина ехала по той стороне. Сотрудники [ГИБДД] зафиксировали, их контакты взяли", — сказал Артём.