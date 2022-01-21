Водитель BMW из Кирова, сбивший семью с ребёнком, винит в ДТП самих пешеходов
С молодым человеком солидарен и очевидец аварии. По его словам, взрослые с малышом видели, что для них горит красный, но даже не попытались ускориться.
© Telegram / SHOT
Водитель BMW и очевидец — о ДТП © Telegram / SHOT
Водитель BMW, который в центре Кирова наехал на семью с шестилетним ребёнком, уверен, что в ДТП виноваты сами пешеходы. Таким мнением он поделился в беседе с телеграм-каналом SHOT.
"Я ехал на зелёный, они шли на красный. Есть регистраторы. И мой, и напротив машина ехала по той стороне. Сотрудники [ГИБДД] зафиксировали, их контакты взяли", — сказал Артём.
С молодым человеком солидарен и очевидец аварии Дмитрий. Пешеходы видели, что для них горит красный сигнал светофора, но даже не попытались ускориться и побыстрее перейти дорогу, заметил собеседник.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Хасавюрта сбил инспектора ДПС и попытался сбежать. Мы также публиковали видео момента наезда. Правоохранителя после происшествия госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами рук и ног.
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