Суд Шри-Ланки оштрафовал российских учёных на 3,3 миллиона рублей за сбор насекомых

Суд Шри-Ланки приговорил троих российских учёных к выплате штрафа в 2,88 миллиона шри-ланкийских рупий, что равняется 1,12 миллиона рублей с каждого за незаконный сбор редких насекомых. Так, пока исследователи не выплатят эту сумму, покинуть азиатскую страну они не смогут.

Как уточнил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, если зоологи не выплатят эту сумму до 21 марта 2022 года, им грозит тюрьма.