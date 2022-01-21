Суд Шри-Ланки оштрафовал российских учёных на 3,3 миллиона рублей за сбор насекомых
По словам правозащитника Мельникова, сотрудники ланкийской полиции предупреждали, что в случае непризнания вины процесс в отношении россиян может длиться годами.
Фото © VK / Александр Игнатенко
Суд Шри-Ланки приговорил троих российских учёных к выплате штрафа в 2,88 миллиона шри-ланкийских рупий, что равняется 1,12 миллиона рублей с каждого за незаконный сбор редких насекомых. Так, пока исследователи не выплатят эту сумму, покинуть азиатскую страну они не смогут.
Как уточнил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, если зоологи не выплатят эту сумму до 21 марта 2022 года, им грозит тюрьма.
"Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артём Рябов приговорены к штрафу в 2 млн 885 тысяч шри-ланкийских рупий каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое учёных были вынуждены признать вину", — передаёт слова Мельникова ТАСС.
Напомним, в июле 2020 года суд Шри-Ланки отпустил россиян, задержанных по делу о незаконном сборе жуков. Тогда зоолога из Ростова-на-Дону предупредили, что в случае неуплаты штрафа в размере трёх миллионов рублей ему грозит до 40 лет тюрьмы.
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