Премьер Молдавии назвала недружественным требование "Газпрома" расплатиться за газ

В Молдавии считают письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику недружественным жестом. С таким заявлением выступила премьер-министр Наталья Гаврилица.

"Газпром" — большая, серьёзная компания, выплату этих 25 миллионов долларов можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест", — сказала глава кабмина в эфире телеканала "Журнал-ТВ".

Гаврилица раскрыла, что письмо российского холдинга чётко гласило: если Молдавия не осуществит платежи до 20 января, в 9 утра 21-го числа поставки будут прекращены. При этом глава кабмина не исключила повышения тарифов на газ для населения в связи с высокой закупочной ценой топлива, однако заверила, что правительство выделит средства для компенсации гражданам. По её словам, у кабмина есть несколько сценариев, применяться они будут в зависимости от роста тарифа.