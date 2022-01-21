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Премьер Молдавии назвала недружественным требование "Газпрома" расплатиться за газ

По её мнению, такая большая и серьёзная компания могла отсрочить на месяц выплату 25 миллионов долларов.

21 января, 15:06
<p>Наталья Гаврилица © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=345608320901773&set=pb.100063578236855.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Natalia Gavrilița PM</a></p>

Наталья Гаврилица © Facebook / Natalia Gavrilița PM

В Молдавии считают письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику недружественным жестом. С таким заявлением выступила премьер-министр Наталья Гаврилица.

"Газпром" — большая, серьёзная компания, выплату этих 25 миллионов долларов можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест", — сказала глава кабмина в эфире телеканала "Журнал-ТВ".

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Гаврилица раскрыла, что письмо российского холдинга чётко гласило: если Молдавия не осуществит платежи до 20 января, в 9 утра 21-го числа поставки будут прекращены. При этом глава кабмина не исключила повышения тарифов на газ для населения в связи с высокой закупочной ценой топлива, однако заверила, что правительство выделит средства для компенсации гражданам. По её словам, у кабмина есть несколько сценариев, применяться они будут в зависимости от роста тарифа.

"Мы сделаем всё, чтобы граждане не ощутили новый рост тарифов", — добавила она.

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Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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