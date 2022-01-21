Психолог Девяткина объяснила, зачем люди выкладывают в соцсети "голые" фото
Специалист пояснила, что в любом обществе есть правила поведения, которые задают лидеры рынка. Зачастую — это блогеры, продающие фитнес-услуги.
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Люди, которые в социальных сетях публикуют полуголые фотографии, хотят привлечь как можно больше внимания со стороны общества. Об этом в интервью телеканалу "360" сообщила психолог Анна Девяткина.
Специалист пояснила, что в любом обществе есть правила поведения, которые задают лидеры рынка. Зачастую это блогеры, продающие фитнес-услуги. Занятия спортом предполагают, что у людей впоследствии становятся красивые, мускулистые тела.
"Другие люди начинают повторять и выкладывать свои полуобнажённые фотографии. Как правило, это связано с тем, что человек хочет к себе внимания со стороны других", — отметила Девяткина.
Ранее сообщалось, что инста-блогерша в балаклаве и чулках сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети. Позже объявилась автор ролика, на котором была запечатлена вся эта сцена, она объяснила, что якобы пыталась отговорить девушку от откровенной фотосессии. Однако запись с камер видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении Лайфа, говорила об обратном. Адвокат Александра Гудименко считает, что модели может грозить реальный срок.
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