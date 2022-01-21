Психолог Девяткина объяснила, зачем люди выкладывают в соцсети "голые" фото

Люди, которые в социальных сетях публикуют полуголые фотографии, хотят привлечь как можно больше внимания со стороны общества. Об этом в интервью телеканалу "360" сообщила психолог Анна Девяткина.

Специалист пояснила, что в любом обществе есть правила поведения, которые задают лидеры рынка. Зачастую это блогеры, продающие фитнес-услуги. Занятия спортом предполагают, что у людей впоследствии становятся красивые, мускулистые тела.