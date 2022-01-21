Более 10 тысяч заявок из 84 регионов подали на грантовый конкурс фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года. На него поступило более 10 тысяч заявок из 84 регионов страны. Речь идёт о проектах в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Регионами-лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Республика Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Московская область, Удмуртская Республика, Тюменская, Волгоградская, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области. От каждой из этих территорий поступило более 200 проектов. Приём заявок был открыт 1 ноября и завершился 20 января.

Общий фонд первого грантового конкурса 2022 года составляет 4 млрд рублей, однако организаторы проанонсировали, что в текущем году будет проведён ещё один конкурс на ту же сумму. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Больше всего заявок, со слов организаторов, было подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (26,3% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,6% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедийных технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий (18,68% от общего количества заявок).