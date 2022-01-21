Информация о минировании здания Центробанка оказалась ложной
Персонал Банка России уже возвращается на рабочие места, уточнили в пресс-службе регулятора.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Информация о минировании здания Центробанка РФ оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
"Информация о минировании оказалась ложной. Персонал возвращается на рабочие места", — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что офис Центробанка на Неглинной улице после сообщений об угрозе взрыва обследовали специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками, а весь персонал эвакуировали.
Отметим, что в последние дни волна ложных сообщений об угрозе взрыва прокатилась по нескольким регионам страны. 20 января по этой причине пришлось эвакуировать все школы Тюмени и Челябинска, а сегодня эстафету подхватили образовательные учреждения Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территориях школ спецслужбы не нашли, а глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
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