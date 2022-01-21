Информация о минировании здания Центробанка оказалась ложной

Информация о минировании здания Центробанка РФ оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"Информация о минировании оказалась ложной. Персонал возвращается на рабочие места", — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что офис Центробанка на Неглинной улице после сообщений об угрозе взрыва обследовали специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками, а весь персонал эвакуировали.