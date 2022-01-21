Здание Центробанка проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Главный офис регулятора на Неглинной улице сейчас обследуют специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками, а весь персонал эвакуировали.
Здание Центробанка на Неглинной улице. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Здание Центробанка в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения о минировании, сообщает ТАСС. Офис регулятора на Неглинной улице сейчас обследуют специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками, персонал эвакуировали.
Информацию об анонимной угрозе взрыва подтверждает и пресс-служба регулятора.
"В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идёт проверка", — приводит агентство слова собеседника.
Отметим, что в последние пару дней волна ложных сообщений об угрозе взрыва прокатилась по нескольким регионам страны. 20 января по этой причине пришлось эвакуировать все школы Тюмени и Челябинска, а сегодня эстафету подхватили образовательные учреждения Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территориях школ спецслужбы не нашли, а глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
Комментариев: 0