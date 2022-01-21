Здание Центробанка проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Отметим, что в последние пару дней волна ложных сообщений об угрозе взрыва прокатилась по нескольким регионам страны. 20 января по этой причине пришлось эвакуировать все школы Тюмени и Челябинска, а сегодня эстафету подхватили образовательные учреждения Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территориях школ спецслужбы не нашли, а глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.