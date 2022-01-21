Эксперты рекомендовали прописать в законе алгоритм общественного контроля за ДЭГ

Гарантии наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) нужно чётко прописать в законе. К такому выводу пришли участники общественных слушаний по законопроекту о введении для всех выборов и референдумов в России единых принципов проведения дистанционного электронного голосования. В мероприятии участвовали члены Общественной палаты, разработчики законопроекта, представители ЦИК РФ и политических партий, а также социологи и IT-эксперты.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрия Ламейкина, в России за три года применения дистанционного электронного голосования на выборах разного уровня смогли отточить эту систему, хотя сам процесс сложен и с технологической, и с организационной точки зрения. Тем не менее оно того стоит, считает Ламейкин.

"Мы убедились, что этот инструмент эффективен и востребован. ДЭГ — это дополнительный инструмент для избирателя и, на наш взгляд, должен быть интегрирован в систему избирательного законодательства в полноценном масштабе", — отметил на слушаниях в ОП РФ один из авторов законопроекта.

С ним согласился и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод. Он указал на удобство электронной формы голосования, особенно в условиях пандемии.

"Эта новая форма голосования комфортна для избирателя, и об этом говорят данные социологических институтов. Очень важно, что теперь на законодательном уровне закрепляется механизм реализации ДЭГ. Необходимо очень чётко прописать алгоритм действий по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием", — уточнил Брод.

Эксперты сошлись на том, что дистанционное электронное голосование должно быть "публичным, понятным и открытым". По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, очень важно, чтобы эти принципы получили отражение в законопроекте.

"Информационные системы, которые существуют на данный момент (федеральная и московская), абсолютно дееспособны и не могут остановиться в своём развитии. ЦИК заканчивает создание на нашей базе того, что мы называем ЦОДом, в рамках которой реализация проекта ДЭГ получит новое развитие и новые возможности как для проведения процесса наблюдения, так и для обучения наблюдателей на нашей площадке", — проанонсировал он.

Участники встречи подчеркнули, что вопросы повышения доверия избирателей к электронному голосованию, расширение числа наблюдателей через разъяснение сложных технических нюансов не теряют своей актуальности.

Напомним, что в конце минувшего года председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказала об эффективности ДЭГ и назвала его очень перспективным.