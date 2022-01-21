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Эрдоган: Между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории

Также турецкий лидер не исключил возможности будущих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или визита в Москву.

21 января, 13:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции с Россией мирные отношения, которых ещё не было в истории, и они продолжают развиваться. Об этом он рассказал в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вёл телеканала TRT.

"Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории", — подчеркнул глава республики.

Также Эрдоган не исключил возможности будущих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или визита в Москву.

Песков заявил, что идея Турции о переговорах России и Украины официально не обсуждалась

Песков заявил, что идея Турции о переговорах России и Украины официально не обсуждалась

Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с президентом Украины Зеленским в Турции. Также лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки.

Позднее Дмитрий Песков уточнил, что в графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом. При этом представитель Кремля отметил, что такое мероприятие может быстро появиться в расписании при необходимости.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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