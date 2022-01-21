МИД сообщил о гибели россиянки во время домашних родов в Мексике

Москва предостерегает российских граждан от услуг частных компаний по перинатальному туризму в Мексике, которые зачастую носят криминальный характер. Об этом сообщили в МИД РФ в связи с гибелью гражданки России, которая планировала роды в Мексике. Несчастный случай произошёл 16 января в Канкуне.

"В ходе родов, которые проходили в домашних условиях, возникли серьёзные осложнения. Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь не получилось, и россиянка скончалась. Ребёнок, к счастью, выжил", — указали в министерстве.

В релизе также говорится, что сейчас Посольство РФ оказывает семье погибшей всю необходимую помощь, в том числе с оформлением документов для перевозки тела погибшей или урны с её прахом на родину.

"Это очередное трагическое происшествие должно стать предостережением для российских граждан, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма — широко распространённой практики приезда иностранных беременных женщин в Мексику для рождения ребёнка и получения таким образом мексиканского гражданства", — уточняется на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что ожидают действий российских правоохранительных органов, а именно изучения задействованных в этой индустрии компаний, которые преследуют "исключительно цели извлечения финансовой выгоды и не отвечают за последствия своих действий, часто приобретающих криминальный характер".