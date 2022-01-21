Мишустин отправил кабмин на удалёнку из-за "омикрона"
Также в онлайн-формат переходят все правительственные совещания. Решение вступает в силу сегодня, 21 января.
Михаил Мишустин © Kremlin.ru
На фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения о переходе Правительства РФ на дистанционный формат работы. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Так, с 21 января максимально возможное число сотрудников перевести на удалёнку должен аппарат правительства, федеральные органы власти и аналитический центр при кабмине.
При этом вице-премьеры, аппарат правительства, федеральные министерства и ведомства, их территориальные подразделения и подведомственные организации должны перевести все совещания в онлайн-формат. Мера также вступает в силу 21 января.
Ранее Лайф сообщал, что в связи с распространением ковида власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье.
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