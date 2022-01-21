Иммунолог Крючков назвал изоляцию самым эффективным способом защиты детей от "омикрона"

Чтобы защитить ребёнка от омикрон-штамма, следует изолировать малыша, а также сформировать у него привычку пользоваться средствами индивидуальной защиты. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с "Вечерней Москвой". Так эксперт прокомментировал информацию об опасности "омикрона" для детей 2–5 лет.

"Лучший способ защитить ребёнка — относительно изолировать его от детских коллективов на какое-то время. Не нужно отправлять его в город, в магазин и так далее. Также старших детей нужно приучить к ношению масок. Дети должны привыкнуть обрабатывать руки санитайзером. Эту привычку стоит формировать", — объяснил Крючков.

Причём эту привычку следует формировать в том случае, если родитель уверен в сознательности ребёнка и в том, что тот не станет употреблять в пишу дезинфицирующее средство. Также Крючков отметил, что защитить от "омикрона" поможет частично дистанционное обучение в школах или допуск детей в учреждение с разных входов. И упомянул возможность отправлять классы на перемены в разное время.

Тем не менее при быстром распространении коронавируса следует переводить на дистанционный режим именно старшеклассников и студентов. Это связано с тем, что младших школьников оставлять дома одних нельзя и с ними должны сидеть родители, которым, в свою очередь, приходится брать отпуск или больничный. "А вот дистант для школьников начиная с пятого класса — это относительно безболезненно", — добавил Крючков.

Он также указал, что при нынешних обстоятельствах с распространением коронавируса логично предоставить возможность дистанционного режима для офисных сотрудников. Тогда в общественном транспорте уменьшится количество пассажиров, а, следовательно, и снизится риск заражения ковидом.