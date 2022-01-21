Вирусолог Колбасов не исключил, что после "омикрона" титры антител могут быть ниже, чем после "дельты"

Титр антител зависит от характера течения коронавируса, а не от разновидности штамма. При этом, если учесть, что вариант "омикрон" переносится в среднем легче, чем "дельта", не исключено, что после выздоровления в первом случае антител будет меньше, чем во втором. Об этом Лайфу рассказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

По его словам, обычно чем тяжелее протекает болезнь, тем, соответственно, больше вырабатывается антител, а если пациент переносит коронавирус в лёгкой форме, то и титр будет низким.

"Из той информации по "омикрону", что сейчас доступна, по сравнению с "дельтой", несмотря на его высокую заразность, именно течение болезни более лёгкое. И, возможно, именно это причина той информации, что "омикрон" по сравнению с "дельтой" вызывает формирование более низких титров. Но это всё в среднем, а в каждом конкретном случае это зависит от характера течения болезни", — пояснил Колбасов Лайфу.