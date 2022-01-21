Вирусолог Колбасов не исключил, что после "омикрона" титры антител могут быть ниже, чем после "дельты"
Однако, по его мнению, всё зависит прежде всего от того, насколько тяжело протекает заболевание, а не от варианта коронавируса.
Экспресс-диагностика на наличие антител к ковиду. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Титр антител зависит от характера течения коронавируса, а не от разновидности штамма. При этом, если учесть, что вариант "омикрон" переносится в среднем легче, чем "дельта", не исключено, что после выздоровления в первом случае антител будет меньше, чем во втором. Об этом Лайфу рассказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.
По его словам, обычно чем тяжелее протекает болезнь, тем, соответственно, больше вырабатывается антител, а если пациент переносит коронавирус в лёгкой форме, то и титр будет низким.
"Из той информации по "омикрону", что сейчас доступна, по сравнению с "дельтой", несмотря на его высокую заразность, именно течение болезни более лёгкое. И, возможно, именно это причина той информации, что "омикрон" по сравнению с "дельтой" вызывает формирование более низких титров. Но это всё в среднем, а в каждом конкретном случае это зависит от характера течения болезни", — пояснил Колбасов Лайфу.
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Ранее иммунолог Владимир Болибок раскрыл, как "омикрон" бьёт по непривитым. Новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, подчеркнул медик. Из-за этого, по его словам, люди массово страдают рядом тяжёлых заболеваний.
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