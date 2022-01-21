Лукашенко призвал Запад не угрожать Союзному государству, которое невозможно победить

"Если нас будут не просто постоянно дёргать, как они сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить на грань выживания разного рода санкциями и так далее, ещё более угрожать нам, как это они сейчас делают, я сейчас говорю как председатель совета Союзного государства, мы тогда ломанём так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться, нас невозможно победить, и по духу мы люди такие, и по территории от Бреста до Владивостока, уже многие пробовали последние три-пять веков. Чем это закончилось?" — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Лунинце.