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Лукашенко призвал Запад не угрожать Союзному государству, которое невозможно победить

Как указал белорусский президент, тех, кто не понял его слова, "ломанут так, что мало не покажется".

21 января, 13:09

Александр Лукашенко © Telegram-канал "Пул первого"

Лукашенко призвал Запад не связываться с Союзным государством, которое "невозможно победить" © Telegram-канал "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае продолжения угроз со стороны Запада последует серьёзный ответ. Политик призвал не связываться с Союзным государством, уточнив, что победить его невозможно.

"Если нас будут не просто постоянно дёргать, как они сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить на грань выживания разного рода санкциями и так далее, ещё более угрожать нам, как это они сейчас делают, я сейчас говорю как председатель совета Союзного государства, мы тогда ломанём так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться, нас невозможно победить, и по духу мы люди такие, и по территории от Бреста до Владивостока, уже многие пробовали последние три-пять веков. Чем это закончилось?" — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Лунинце.

Он ещё раз заметил, что, если кто-то не понял его слова, тому "мало не покажется".

"Будет только так": Лукашенко обозначил условие передачи власти в Белоруссии

"Будет только так": Лукашенко обозначил условие передачи власти в Белоруссии

"Поэтому не надо нас дёргать, мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли, дай бог её удержать и освоить. Но ещё раз повторяю: если кто-то не вразумил всё это, мало не покажется", — заключил белорусский президент.

Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссию прибыли первые подразделения ВС РФ для участия в учениях Союзного государства. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, в рамках него отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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