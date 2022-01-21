"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Крыльев" Пруцева
Красно-белые до этого подписали четырёх футболистов: вратаря Свинова, защитника Классена, полузащитника Хлусевича и форварда Николсона.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" объявил о переходе 21-летнего полузащитника самарских "Крыльев Советов" Данила Пруцева.
Футболист подписал контракт с красно-белыми до 2026 года. Добавим, что последние дни он находился на просмотре в "Спартаке".
Пруцев стал пятым игроком, которого красно-белые подписали этой зимой. До этого состав "Спартака" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитник Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.
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