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"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Крыльев" Пруцева

Красно-белые до этого подписали четырёх футболистов: вратаря Свинова, защитника Классена, полузащитника Хлусевича и форварда Николсона.

21 января, 13:05

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" объявил о переходе 21-летнего полузащитника самарских "Крыльев Советов" Данила Пруцева.

Футболист подписал контракт с красно-белыми до 2026 года. Добавим, что последние дни он находился на просмотре в "Спартаке".

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Пруцев стал пятым игроком, которого красно-белые подписали этой зимой. До этого состав "Спартака" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитник Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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