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Учёные Бристольского университета доказали, что у курящих мальчиков будут толстые внучки

Отмечается, что сыновья таких мужчин имеют больше жира в организме, при этом на дальних потомков мужского пола эта плохая привычка не влияла.

21 января, 13:23

© Pixabay

Внучки и правнучки мужчин, которые начали курить в детском возрасте, до полового созревания, имеют более высокий риск столкнуться с лишним весом из-за избытка жира в организме. К такому выводу пришли специалисты Бристольского университета (Англия). Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что более ранние наблюдения помогли установить, что в организме у сыновей мужчин, которые начали курить до полового созревания, находится больше жира, при этом вес дочерей никак не зависит от вредной привычки родителя. Однако теперь стало ясно, что курение в раннем возрасте влияет на здоровье более дальних потомков. Учёные проанализировали данные более 14 тысяч человек, в том числе сведения об их дедах и прадедах. Оказалось, что у женщин, чьи предки по мужской линии начали курить до 13 лет, в организме наблюдался больший процент жира. А дальние потомки-мужчины не имели последствий от такой привычки.

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"Это исследование даёт нам два важных результата. Во-первых, воздействие определённых веществ на мальчика до полового созревания может оказывать влияние на последующие поколения. Во-вторых, одна из причин появления избыточного веса у детей может быть связана не столько с их нынешним питанием и физическими нагрузками, сколько с образом жизни их предков или сохранением сопутствующих факторов на протяжении многих лет", — цитирует авторов исследования "Газета.ru".

Если результаты подтвердятся в дальнейших исследованиях, специалистам удастся узнать больше факторов, которые влияют на развитие человека сквозь поколения.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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