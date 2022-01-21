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Фигурист Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров

Лидировавший после короткой программы Егор Рухин, который недавно ушёл от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, остановился лишь на пятом месте.

21 января, 13:32

Илья Яблоков. Фото © ТАСС/Донат Сорокин

Фигурист Илья Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров, которое в эти дни проходит в Саранске.

По сумме двух программ подопечный Виктории Буцаевой набрал 227,99 балла. Ставший вторым Николай Угожаев проиграл ему лишь 15 сотых балла. Бронза у Артёма Ковалёва. Отметим, что на пьедестал почёта не попали ученики Этери Тутберидзе или же Евгения Плющенко.

Ушедший от Тутберидзе к Плющенко фигурист выиграл короткую программу на юниорском ЧР

Ушедший от Тутберидзе к Плющенко фигурист выиграл короткую программу на юниорском ЧР

Лидировавший после короткой программы Егор Рухин, который как раз перешёл от Тутберидзе к Плющенко, завершил соревнования лишь на пятом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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