Фигурист Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров
Лидировавший после короткой программы Егор Рухин, который недавно ушёл от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, остановился лишь на пятом месте.
Илья Яблоков. Фото © ТАСС/Донат Сорокин
Фигурист Илья Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров, которое в эти дни проходит в Саранске.
По сумме двух программ подопечный Виктории Буцаевой набрал 227,99 балла. Ставший вторым Николай Угожаев проиграл ему лишь 15 сотых балла. Бронза у Артёма Ковалёва. Отметим, что на пьедестал почёта не попали ученики Этери Тутберидзе или же Евгения Плющенко.
Лидировавший после короткой программы Егор Рухин, который как раз перешёл от Тутберидзе к Плющенко, завершил соревнования лишь на пятом месте.
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