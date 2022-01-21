Фигурист Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров

Фигурист Илья Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров, которое в эти дни проходит в Саранске.

По сумме двух программ подопечный Виктории Буцаевой набрал 227,99 балла. Ставший вторым Николай Угожаев проиграл ему лишь 15 сотых балла. Бронза у Артёма Ковалёва. Отметим, что на пьедестал почёта не попали ученики Этери Тутберидзе или же Евгения Плющенко.