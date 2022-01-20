Ушедший от Тутберидзе к Плющенко фигурист выиграл короткую программу на юниорском ЧР
Сам он после этого никак не стал комментировать смену наставника, лишь отметив, что у него после этого не возникло никаких трудностей.
Егор Рухин. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Перешедший от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко 17-летний фигурист Егор Рухин стал победителем короткой программы на первенстве России среди юниоров.
За свой прокат он набрал 86,09 балла. На втором месте — Артём Ковалёв, замкнул тройку лидеров Иван Яблоков. После окончания соревнований Рухин рассказал журналистам о смене наставника.
"Причин называть не буду. Да, я перешёл от Этери Георгиевны под руководство Евгения Викторовича. Никаких трудностей не возникло. Когда я перешёл, мы сразу стали готовиться к первенству России", — цитирует Рухина Sport24.
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