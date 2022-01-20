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Ушедший от Тутберидзе к Плющенко фигурист выиграл короткую программу на юниорском ЧР

Сам он после этого никак не стал комментировать смену наставника, лишь отметив, что у него после этого не возникло никаких трудностей.

20 января, 14:07

Егор Рухин. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Перешедший от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко 17-летний фигурист Егор Рухин стал победителем короткой программы на первенстве России среди юниоров.

За свой прокат он набрал 86,09 балла. На втором месте — Артём Ковалёв, замкнул тройку лидеров Иван Яблоков. После окончания соревнований Рухин рассказал журналистам о смене наставника.

СМИ: 17-летний российский фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

СМИ: 17-летний российский фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

"Причин называть не буду. Да, я перешёл от Этери Георгиевны под руководство Евгения Викторовича. Никаких трудностей не возникло. Когда я перешёл, мы сразу стали готовиться к первенству России", — цитирует Рухина Sport24.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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