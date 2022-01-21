Блинкен предупредил о решительном ответе США даже на невоенную агрессию РФ против Украины

США и их партнёры и союзники готовы дать единый и жёсткий ответ в том случае, если Россия проявит агрессивные действия в отношении Украины, даже если речь не будет идти о прямом военном вторжении. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы ясно обозначили, что, если любые российские военные силы пересекут границу Украины, это будет считаться вторжением. Оно будет встречено быстрым, жёстким и единым ответом со стороны США и их партнёров и союзников. <...> Мы также знаем, что у России есть набор агрессивных мер, которые не связаны с военными действиями. <…> На такие виды российской агрессии также будет дан решительный, выверенный и единый ответ", — сказал Блинкен.