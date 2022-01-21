Блинкен предупредил о решительном ответе США даже на невоенную агрессию РФ против Украины
Госсекретарь отметил, что, если российские военнослужащие пересекут границу Незалежной, "это будет считаться вторжением".
Энтони Блинкен © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
США и их партнёры и союзники готовы дать единый и жёсткий ответ в том случае, если Россия проявит агрессивные действия в отношении Украины, даже если речь не будет идти о прямом военном вторжении. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы ясно обозначили, что, если любые российские военные силы пересекут границу Украины, это будет считаться вторжением. Оно будет встречено быстрым, жёстким и единым ответом со стороны США и их партнёров и союзников. <...> Мы также знаем, что у России есть набор агрессивных мер, которые не связаны с военными действиями. <…> На такие виды российской агрессии также будет дан решительный, выверенный и единый ответ", — сказал Блинкен.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Для сравнения глава МИД РФ также привёл слова президента Незалежной Владимира Зеленского, который призвал тех граждан Украины, которые чувствуют себя русскими, "убираться в Россию".
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась сегодня, 21 января, в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
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