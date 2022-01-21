Блинкен на переговорах с Лавровым предложил отвести войска России от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной, чтобы Москва смогла доказать отсутствие планов по "вторжению". О своей просьбе глава американской дипломатии рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.

"Мы неоднократно говорили об этом, что если Россия хочет начать убеждать мир в отсутствии у неё агрессивных намерений в отношении Украины, то очень хорошо было бы приступить к деэскалации, отведя свои силы от границ Украины", — сказал Блинкен.

По его мнению, Москва также должна участвовать в дипломатическом урегулировании проблемы и вести диалог с другими государствами.

Ранее Лавров заявил, что истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей. Также министр отметил, что Вашингтон обвинил Москву в чрезмерном скоплении войск у границы Украины, признавая, что это территория РФ.