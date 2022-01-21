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Блинкен на переговорах с Лавровым предложил отвести войска России от границы с Украиной

По мнению главы Госдепа, Москва также должна участвовать в дипломатическом урегулировании проблемы и вести диалог с другими государствами.

21 января, 13:41

Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной, чтобы Москва смогла доказать отсутствие планов по "вторжению". О своей просьбе глава американской дипломатии рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.

"Мы неоднократно говорили об этом, что если Россия хочет начать убеждать мир в отсутствии у неё агрессивных намерений в отношении Украины, то очень хорошо было бы приступить к деэскалации, отведя свои силы от границ Украины", — сказал Блинкен.

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По его мнению, Москва также должна участвовать в дипломатическом урегулировании проблемы и вести диалог с другими государствами.

Ранее Лавров заявил, что истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей. Также министр отметил, что Вашингтон обвинил Москву в чрезмерном скоплении войск у границы Украины, признавая, что это территория РФ.

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Напомним, 21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры дипломатов продолжались полтора часа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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