Блинкен: НАТО продолжит использовать политику "открытых дверей" для новых стран

НАТО не планирует отступать от политики "открытых дверей" и продолжит принимать в альянс новые страны. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Очень важно прояснить то, что мы не будем делать. Одной из этих вещей является то, что мы не отступим от наших фундаментальных принципов. Мы готовы их защищать. Одним из них являются "открытые двери" НАТО", — заявил дипломат.