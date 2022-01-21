Блинкен: НАТО продолжит использовать политику "открытых дверей" для новых стран
Госсекретарь США подчеркнул, что для Североатлантического альянса этот принцип является одним из фундаментальных.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
НАТО не планирует отступать от политики "открытых дверей" и продолжит принимать в альянс новые страны. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Очень важно прояснить то, что мы не будем делать. Одной из этих вещей является то, что мы не отступим от наших фундаментальных принципов. Мы готовы их защищать. Одним из них являются "открытые двери" НАТО", — заявил дипломат.
Ранее Лавров указал, что НАТО воспринимает Украину как зону своего влияния. Это заметно по действиям альянса в отношении Киева, отметил глава МИД РФ по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном. При этом дипломат подчеркнул, что Москва на данную роль не претендует.
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась сегодня, 21 января, в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
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