Аналитики ЦИАН рассказали, каким арендаторам сложнее всего снять квартиру в Москве

Сложнее всего арендовать жильё владельцам домашних животных, семьям с несколькими детьми, а также людям, которые не имеют между собой родственных или семейных связей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН. В сервисе отметили, что если летом 2021 года смогли снять квартиру половина арендаторов, то сейчас лишь треть.

"Меньше всего шансов заселиться в съёмную квартиру имеют те, кто хотел бы разделить жильё с другими арендаторами. Так, если на аренду претендует съёмщик-одиночка, то добро ему дают в 41% случаев, пару одобрят в 38% случаев, троих съёмщиков — в 21%", — говорится в релизе.

Среди тех, кто часто получает отказ в аренде жилья, числятся также квартиранты, которые не имеют между собой родственных связей, то есть друзья, коллеги, знакомые. Всего лишь у 25% получилось добиться желаемого, а если речь идёт о проживании нескольких семей, то таких случаев 15%.

Снять жильё сложно и при наличии детей. Как отмечают аналитики ЦИАН, люди с детьми в числе тех, кто больше всего заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Однако арендодатели часто боятся порчи имущества. Так, летом 2021-го только 37% таких арендаторов смогли снять квартиру. Причём количество малышей влияет на возможность заселиться в понравившуюся квартиру.

"Семья с одним ребёнком получает одобрение в 40% случаев, с двумя детьми — в 31%. Сложнее становится снять квартиру, когда детей трое, — только 29%", — указывается в исследовании.

По сравнению с летом 2021 года сейчас шансы арендовать жильё при наличии домашних животных снизились с 45% до 34%. В ЦИАН отметили, что трое из четырёх московских арендаторов не имеют питомцев.

Арендодатели в Москве также чаще начали спрашивать профессию потенциального съёмщика. Так, они реже сдают жильё тем, кто работает в медицинской сфере. Если летом 2021-го таких заявок в столице было одобрено 60%, то сейчас — 35%. Кроме того, арендодатели редко сдают квартиру административному персоналу, поскольку те могут потерять доход из-за перевода на дистанционный режим.

При этом высокие шансы снять квартиру у банковских сотрудников. По данным аналитиков ЦИАН, 45% таких заявок были одобрены. Без опасений могут арендовать жильё занятые в IT-сфере (44%), госслужащие (39%) и сотрудники фитнес-индустрии (37%).

Кроме того, в исследовании отмечается, что сложнее всего снять квартиру в СВАО, ЮВАО и ВАО. Там это смогли сделать лишь 30–33% желающих. Наиболее лояльны квартиросдатчики в Бутырском районе, Марфине и Гольянове — около 60% заявок было одобрено в 2021-м. Также хорошие показатели и в Троицком округе в Новой Москве (55%). При этом в остальных частях НАО арендодатели менее лояльны (40%) из-за лучшей транспортной доступности. В ЦАО одобряется 53% заявок — здесь дело в ограниченном спросе и платёжеспособности населения.