Трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса заболел ковидом

Бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам политик на своей странице в "Фейсбуке".

"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", — написал 78-летний Валенса.

При этом экс-лидер Польши признался, что трижды вакцинирован от инфекции. Валенса добавил, что ему настолько плохо, что он практически "не чувствует собственного тела".