Трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса заболел ковидом
По словам 78-летнего политика, ему сейчас настолько плохо, что он практически "не чувствует собственного тела".
Лех Валенса. Фото © ТАСС / imago images / Political-Moments
Бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам политик на своей странице в "Фейсбуке".
"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", — написал 78-летний Валенса.
При этом экс-лидер Польши признался, что трижды вакцинирован от инфекции. Валенса добавил, что ему настолько плохо, что он практически "не чувствует собственного тела".
В марте минувшего года Лайф сообщал, что Валенса перенёс операцию на сердце. Отмечалось, что хирургическое вмешательство было связано с работой кардиостимулятора, который политику установили в США более 10 лет назад.
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