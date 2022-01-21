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Трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса заболел ковидом

По словам 78-летнего политика, ему сейчас настолько плохо, что он практически "не чувствует собственного тела".

21 января, 14:48
<p>Лех Валенса. Фото © ТАСС / imago images / Political-Moments</p>

Лех Валенса. Фото © ТАСС / imago images / Political-Moments

Бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам политик на своей странице в "Фейсбуке".

"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", — написал 78-летний Валенса.

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При этом экс-лидер Польши признался, что трижды вакцинирован от инфекции. Валенса добавил, что ему настолько плохо, что он практически "не чувствует собственного тела".

В марте минувшего года Лайф сообщал, что Валенса перенёс операцию на сердце. Отмечалось, что хирургическое вмешательство было связано с работой кардиостимулятора, который политику установили в США более 10 лет назад.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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