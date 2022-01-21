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Замглавы подмосковного Воскресенска Савкина задержали по делу о взятке

По версии следствия, чиновник брал откаты за ремонт дорог, средства просил переводить себе на банковскую карту, на чём и попался.

21 января, 14:45
<p>Александр Савкин © <a href="https://vos-mo.ru/about/info/news/490/64263/?sphrase_id=68866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт г.о. Воскресенск Московской области</a></p>

Александр Савкин © Официальный сайт г.о. Воскресенск Московской области

Заместителя главы администрации городского округа Воскресенск Московской области Александра Савкина задержали по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Отмечается, что Савкина поймали прямо на рабочем месте. Предварительно, он получил деньги от предпринимателя за подряд. По версии следствия, чиновник брал откаты за ремонт дорог в Воскресенском округе. Средства он просил переводить себе на банковскую карту, на чём и попался.

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Суд арестовал главврача больницы "Матросской Тишины" Кравченко по делу о взятках

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным издания, сумма составила 200 тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что замминистра транспорта Владимира Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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