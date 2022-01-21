Замглавы подмосковного Воскресенска Савкина задержали по делу о взятке

Заместителя главы администрации городского округа Воскресенск Московской области Александра Савкина задержали по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщает "Рен-ТВ" .

Отмечается, что Савкина поймали прямо на рабочем месте. Предварительно, он получил деньги от предпринимателя за подряд. По версии следствия, чиновник брал откаты за ремонт дорог в Воскресенском округе. Средства он просил переводить себе на банковскую карту, на чём и попался.