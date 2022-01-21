Замглавы подмосковного Воскресенска Савкина задержали по делу о взятке
По версии следствия, чиновник брал откаты за ремонт дорог, средства просил переводить себе на банковскую карту, на чём и попался.
Александр Савкин © Официальный сайт г.о. Воскресенск Московской области
Заместителя главы администрации городского округа Воскресенск Московской области Александра Савкина задержали по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
Отмечается, что Савкина поймали прямо на рабочем месте. Предварительно, он получил деньги от предпринимателя за подряд. По версии следствия, чиновник брал откаты за ремонт дорог в Воскресенском округе. Средства он просил переводить себе на банковскую карту, на чём и попался.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным издания, сумма составила 200 тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что замминистра транспорта Владимира Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
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