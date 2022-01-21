Политолог Межуев допустил существование соглашения России и США по нейтрализации Украины
Если оно и есть, носит неформальный характер. По словам эксперта, любая конфронтация с Москвой, предполагающая военные действия, является смертельным приговором с неизвестными последствиями для американской администрации.
© МИД РФ
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве оказались продуктивными. Об этом Лайфу заявил политолог Борис Межуев.
"Россия дала понять, что война с Украиной не является её целью. В данном случае можно предположить, что есть какое-то неформальное соглашение, предполагающее нейтрализацию Украины, то есть превращение её в какое-то нейтральное государство. Это, по сути, может быть дипломатической победой России, но которая не будет громогласно заявлена как таковая", — сказал эксперт.
Поведенческий эксперт Павлов отметил доминирующую позицию Лаврова на переговорах с напряжённым Блинкеном
По словам Межуева, это даст понять Незалежной, что без серьёзных и всесторонних договорённостей с Россией её существование как независимого государства едва ли будет осуществимо. И Россия, и США понимают взаимную уязвимость, заметил политолог, и не идут до конца. При этом Вашингтон тоже готов брать на себя какой-то элемент контроля над Украиной, однако большая часть обязательств носит неформальный характер, уточнил наш собеседник.
Он добавил, что переговоры действительно являются продуктивными. Американская администрация уязвима перед внутриполитическими критиками и понимает, что любая конфронтация с РФ, предполагающая военные действия, — это её смертельный приговор с неизвестными последствиями.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.
Комментариев: 0