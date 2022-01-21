Политолог Межуев допустил существование соглашения России и США по нейтрализации Украины

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве оказались продуктивными. Об этом Лайфу заявил политолог Борис Межуев.

"Россия дала понять, что война с Украиной не является её целью. В данном случае можно предположить, что есть какое-то неформальное соглашение, предполагающее нейтрализацию Украины, то есть превращение её в какое-то нейтральное государство. Это, по сути, может быть дипломатической победой России, но которая не будет громогласно заявлена как таковая", — сказал эксперт.

По словам Межуева, это даст понять Незалежной, что без серьёзных и всесторонних договорённостей с Россией её существование как независимого государства едва ли будет осуществимо. И Россия, и США понимают взаимную уязвимость, заметил политолог, и не идут до конца. При этом Вашингтон тоже готов брать на себя какой-то элемент контроля над Украиной, однако большая часть обязательств носит неформальный характер, уточнил наш собеседник.

Он добавил, что переговоры действительно являются продуктивными. Американская администрация уязвима перед внутриполитическими критиками и понимает, что любая конфронтация с РФ, предполагающая военные действия, — это её смертельный приговор с неизвестными последствиями.