Бортпроводникам могут разрешить использовать наручники и ремни против дебоширов

В Министерстве транспорта России выступили с предложением выдавать бортпроводникам специальные средства сдерживания буйных пассажиров, в частности пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен", — говорится в тексте.

Перед принятием законопроект должен пройти обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями и причастными органами исполнительной власти, подчеркнули в Минтрансе.