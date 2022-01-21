Захарова высмеяла слова главы британского МИД о вторжениях на Украину "монголов и татар"

Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о вторжениях на Украину "монголов и татар" вызвало вопросы у российских коллег. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в телеграм-канале.

Захарова отметила, что такие слова прозвучали во время визита главы британской дипломатии в Эстонию, когда она "каталась по Прибалтике на танке". Так появилось три вопроса к министру. В одном из них Захарова поинтересовалась, почему Трасс не сказала про страдания украинцев от фашизма.

"Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула потому, что они были незначительными, или потому, что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?" — написала Захарова.

В заключение официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ поинтересовалась, какое учебное заведение выдало диплом миссис Трасс.

Как пишет газета The Times, Лиз Трасс прокатилась на танке недалеко от российской границы, когда посещала Эстонию. Таким образом, дипломат повторила за бывшим премьер-министром Маргарет Тэтчер, проехавшей в 1988 году в Германии на боевой машине.