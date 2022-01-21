"Он лось здоровый": На покупателя, разбившего о голову кассира банку сметаны, завели дело
По словам пострадавшего мужчины, полиция задержала неадеквата. Сотрудник супермаркета признаётся: клиенту не грубил, лишь попросил надеть маску.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Пострадавший кассир прокомментировал инцидент © Telegram / SHOT
Кассир петербургского супермаркета "Верный", в которого разъярённый покупатель кинул банку сметаны после просьбы надеть маску, прокомментировал инцидент. Как сообщает SHOT, "сметанного монстра" уже задержали.
"Я ему не грубил, попросил лишь надеть маску <...> Он лось здоровый", — рассказал пострадавший кассир, вспоминая начало "атаки".
По словам мужчины, полиция уже задержала виновника произошедшего и возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Побои".
Ранее Лайф сообщал, что пьяный тюменец с молотком напал на продавщицу в магазине, но получил отпор. По словам мужчины, ему пришла в голову идея, что можно незаконным путём достать себе и денег, и выпивку. В итоге он вооружился инструментом и отправился на дело.
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