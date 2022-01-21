По словам мужчины, полиция уже задержала виновника произошедшего и возбудила в отношении него уголовное дело по статье "Побои".

Ранее Лайф сообщал, что пьяный тюменец с молотком напал на продавщицу в магазине, но получил отпор. По словам мужчины, ему пришла в голову идея, что можно незаконным путём достать себе и денег, и выпивку. В итоге он вооружился инструментом и отправился на дело.