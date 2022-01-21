В Челябинске задержали подростка, угрожавшего взорвать самодельную пиротехнику в школе
В настоящее время полицейские проводят проверку и опрашивают преподавателей учебного заведения.
Правоохранители в Челябинске задержали школьника, который планировал взорвать пиротехнику на территории школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
По словам неназванного собеседника агентства, ученик самостоятельно сделал пиротехническое изделие. Сейчас полицейские проводят проверку и опрашивают педагогов учебного заведения.
А ранее Лайф сообщал, что полиция Химок ищет "Лену Головач", угрожавшую взорвать школу "из мести математичке". Злоумышленница назвала себя выпускницей учебного заведения 2015 года.
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