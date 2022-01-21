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В Челябинске задержали подростка, угрожавшего взорвать самодельную пиротехнику в школе

В настоящее время полицейские проводят проверку и опрашивают преподавателей учебного заведения.

21 января, 14:07
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© "МВД Медиа"

Правоохранители в Челябинске задержали школьника, который планировал взорвать пиротехнику на территории школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

По словам неназванного собеседника агентства, ученик самостоятельно сделал пиротехническое изделие. Сейчас полицейские проводят проверку и опрашивают педагогов учебного заведения.

ТАСС: В Красноярске задержали школьников, рассылавших письма о "минировании"

ТАСС: В Красноярске задержали школьников, рассылавших письма о "минировании"

А ранее Лайф сообщал, что полиция Химок ищет "Лену Головач", угрожавшую взорвать школу "из мести математичке". Злоумышленница назвала себя выпускницей учебного заведения 2015 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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