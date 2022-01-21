Курс биткоина за сутки упал на 10% и опустился ниже $38 тысяч
Падение связано с распродажей криптовалюты инвесторами на фоне опубликованного доклада Банка России об опасности криптовалют.
Фото © Pexels
Курс биткоина обвалился на 10%, в моменте опускаясь до $37,7 тысячи — это минимум с 5 августа 2021 года. Помимо инициативы ЦБ на стоимость биткоина также повлияли опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США, сообщает Bloomberg.
Накануне Центробанк выпустил доклад с обстоятельной и резкой критикой криптовалют. По мнению регулятора, электронные деньги создают значительные риски как для россиян, так и для российского государства в целом. В документе предлагается запретить как покупку и продажу криптовалюты, так и достаточно популярный среди россиян майнинг.
В свою очередь экономист Беляев назвал "глубоким и продуманным" предложение ЦБ запретить майнинг в России. По его словам, подобные операции подрывают денежное обращение страны и негативно влияют на всю российскую экономику.
Комментариев: 0