Курс биткоина за сутки упал на 10% и опустился ниже $38 тысяч

Курс биткоина обвалился на 10%, в моменте опускаясь до $37,7 тысячи — это минимум с 5 августа 2021 года. Помимо инициативы ЦБ на стоимость биткоина также повлияли опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США, сообщает Bloomberg.

Накануне Центробанк выпустил доклад с обстоятельной и резкой критикой криптовалют. По мнению регулятора, электронные деньги создают значительные риски как для россиян, так и для российского государства в целом. В документе предлагается запретить как покупку и продажу криптовалюты, так и достаточно популярный среди россиян майнинг.