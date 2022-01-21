ФСБ в Москве задержала продавца незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400

Сотрудники ФСБ в Москве провели "контрольную закупку", приобретя на митинском радиорынке незаконно ввезённые в Россию микросхемы для зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Силовики купили одну микросхему за 15 тысяч рублей и задержали 58-летнего продавца Константина Козгунова. Оказалось, он организовал контрабанду с Украины, привезя десять микросхем военного назначения. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.