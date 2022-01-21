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ФСБ в Москве задержала продавца незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400

Оказалось, 58-летний мужчина успел привезти с Украины десять деталей военного назначения. Ими он торговал на радиорынке в Митине.

21 января, 13:49
<p>Задержанный продавец © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/33742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный продавец © Telegram-канал SHOT

Сотрудники ФСБ в Москве провели "контрольную закупку", приобретя на митинском радиорынке незаконно ввезённые в Россию микросхемы для зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Силовики купили одну микросхему за 15 тысяч рублей и задержали 58-летнего продавца Константина Козгунова. Оказалось, он организовал контрабанду с Украины, привезя десять микросхем военного назначения. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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А ранее Лайф рассказывал, что суд отправил россиянина на три года в колонию по делу о контрабанде запчастей С-300 на Украину. Он помогал приговорённому в 2020-м к 12 годам тюрьмы бывшему украинскому футболисту находить комплектующие для ЗРК.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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