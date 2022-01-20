Не запрет, но "ограничения": Как будут выдавливать биткоин из России Центробанк выпустил доклад с обстоятельной и резкой критикой криптовалют. По мнению регулятора, электронные деньги создают значительные риски как для россиян, так и для российского государства в целом. 20 января, 17:04 Фото © ТАСС / Роман Пименов

Публикации доклада российского Центробанка предшествовало несколько сливов в прессу. В частности, агентство Bloomberg выпустило сообщение со ссылкой на источники, что российский ЦБ вот-вот запретит криптовалюту по требованию ФСБ. Это якобы нужно для того, чтобы лишить россиян возможности финансировать СМИ-иноагентов и оппозицию. Через несколько часов после этого сообщения ЦБ опубликовал доклад, а потом выступила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По её словам, ФСБ и оппозиция тут совершенно ни при чём. Однако, действительно, ситуация с криптовалютой начала выходить из-под контроля.

— Мне тоже думается, что СМИ-иноагенты и оппозиция тут ни при чём, — говорит эксперт инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Запрет зрел давно, а катализатором, скорее всего, стали события в Казахстане, когда большинство криптобирж просто перестали нормально работать, ибо они физически держали своё оборудование в стране с дешёвой электроэнергией, а когда Интернет был отключён, вся система просто посыпалась.

В настоящее время Россия занимает третье место по майнингу в мире с долей 11,23%. Первое место занимает США с долей 35,4%, а второе у Казахстана с 18,1%, куда уже из Китая после запрета на майнинг было вывезено много оборудования. Всего российские майнеры зарабатывают на крипте примерно 1,5 млрд долларов в год.

Чем опасна крипта

Фото © Shutterstock

По мнению ЦБ, во-первых, это угроза для благосостояния россиян. Ведь потерять свои деньги из-за вложения в крипту значительно проще, чем при инвестировании в любые другие финансовые активы. Их можно запросто потерять из-за мошеннических действий или хакерских атак. А возможности какой-либо правовой защиты крайне ограниченные. Кроме того, криптовалюты очень волатильны и сконцентрированы в руках небольшого количества владельцев, которые могут манипулировать их курсом на биржах. Елизавета Данилова в очередной раз повторила, что видит в них признак финансовой пирамиды, ведь рост их цены поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников.

Кроме вреда для карманов граждан криптовалюты, во-вторых, несут угрозу и для всей экономики и финансовой стабильности России. Высокий уровень распространения крипты неизбежно приведёт к тому, что власти не смогут прежними методами проводить денежно-кредитную политику. И для сдерживания инфляции придётся поддерживать более высокий уровень ключевой ставки, предупреждает регулятор. Серьёзные вложения в криптовалюту приведут к оттоку денег со счетов банков и могут обрушить капитализацию фондового рынка, что ставит под угрозу всю банковскую систему. Вообще, любая покупка крипты — это отток денег из страны и ослабление курса рубля.

Не говоря уже о том, что майнинг цифровой валюты в России приводит к огромному потреблению электроэнергии и может подвергать риску другие предприятия, ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, а также социальную инфраструктуру.

Какие меры предлагает ЦБ

Здание Центрального банка России. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Майнинг крипты в России Центробанк предлагает полностью запретить под угрозой крупных штрафов. Кроме того, невозможно будет ввести и вывести национальную валюту через российские банки. ЦБ предлагает запретить использовать российских финансовых посредников и инфраструктуру финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение криптовалют).

— Вообще, за переводами на криптобиржи и другие подобные площадки Центробанк наблюдает уже давно, — говорит Щеглов. — Скорее всего, Центробанк просто занесёт их всех в специальный реестр. И все банки будут обязаны блокировать любые переводы как на эти биржи, так и с них. То есть если у вас есть какие-либо криптоактивы, то вы не сможете их продать. Разве что открыть счёт в зарубежном банке и проводить все трансакции через него. Так что владеть биткоинами в России будет можно, а продать и получить деньги нельзя. Однако помните, что все зарубежные счета россияне обязаны декларировать и отчитываться за них в ФНС, иначе это может повлечь серьёзные штрафы.

При этом Данилова пообещала, что ЦБ и ФНС намерены совершенствовать взаимодействие с иностранными регуляторами и включить в международные соглашения об обмене информацией сведения об операциях российских клиентов на криптобиржах.

Самим банкам и другим финансовым организациям будет запрещено самостоятельно делать вложения в криптовалюты и любые связанные с ними финансовые инструменты. Россиянам – организаторам криптобирж и обменников будут грозить крупные штрафы, также штрафы планируется установить за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа. Размер санкций пока не установлен.

— Хорошо, что Центробанк не пошёл по пути полного запрета на владение криптой, а поступил более хитро, ограничив её оборот в России, — отмечает эксперт "Европейского инвестиционного дома" Татьяна Лагутина. — То есть владеть криптовалютой можно, однако в России использовать её не получится. Чтобы её купить или продать, придётся выезжать за границу. То есть круг таких инвесторов значительно сужается. Но и выполняя все операции с криптой вне российской юрисдикции, всё равно придётся отчитываться и платить налоги в России, так как счета надо будет декларировать. Очень хитрый шаг.

Авторы Александра Баязитова