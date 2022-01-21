Кудрин предложил создать в России крупные агломерации в противовес Москве
Глава Счётной палаты РФ отметил, что таковыми могут стать регионы, где живут 8, 9 и 12 миллионов человек.
Алексей Кудрин © ТАСС / Валерий Шарифулин
В России должны появиться несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой. Такое предложение высказал председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломерации Республики Татарстан".
"У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск", — сказал Кудрин.
Он отметил, что центрами международного уровня с соответствующим качеством жизни могут стать те регионы, где живут 8, 9 и 12 миллионов человек. Например, Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье.
Ранее Лайф рассказывал, что в августе 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер Владимир Путин это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
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