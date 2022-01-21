Кудрин предложил создать в России крупные агломерации в противовес Москве

В России должны появиться несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой. Такое предложение высказал председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломерации Республики Татарстан".

"У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск", — сказал Кудрин.