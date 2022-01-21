НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кудрин предложил создать в России крупные агломерации в противовес Москве

Глава Счётной палаты РФ отметил, что таковыми могут стать регионы, где живут 8, 9 и 12 миллионов человек.

21 января, 13:52

Алексей Кудрин © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России должны появиться несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой. Такое предложение высказал председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломерации Республики Татарстан".

"У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск", — сказал Кудрин.

Кудрин: Текущий уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР

Кудрин: Текущий уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР

Он отметил, что центрами международного уровня с соответствующим качеством жизни могут стать те регионы, где живут 8, 9 и 12 миллионов человек. Например, Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье.

Ранее Лайф рассказывал, что в августе 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер Владимир Путин это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1