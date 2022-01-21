Рубль усилил рост на фоне переговоров Лаврова и Блинкена

Рубль усиливает рост к доллару и компенсирует снижение евро на фоне подведения итогов встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, следует из данных Московской биржи.

До первых новостей с переговоров доллар торговался на уровне 76,6 рубля, евро — 86,8 рубля. Сейчас доллар торгуется по 76,4 рубля, а евро — 86,7.

На сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров Блинкен подчеркнул, что диалог с Лавровым оказался "откровенным обменом идеями". Также дипломат отметил, что США и НАТО готовы работать над вопросами России в сфере безопасности, и заявил, что озвучил Лаврову ряд идей по этой теме.

Напомним, встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.