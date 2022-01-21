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Рубль усилил рост на фоне переговоров Лаврова и Блинкена

До первых новостей с переговоров доллар торговался на уровне 76,6 рубля, евро — 86,8 рубля. Сейчас американская валюта торгуется по 76,4 рубля, а евро — 86,7.

21 января, 14:02

Фото © Shutterstock

Рубль усиливает рост к доллару и компенсирует снижение евро на фоне подведения итогов встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, следует из данных Московской биржи.

До первых новостей с переговоров доллар торговался на уровне 76,6 рубля, евро — 86,8 рубля. Сейчас доллар торгуется по 76,4 рубля, а евро — 86,7.

На сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров Блинкен подчеркнул, что диалог с Лавровым оказался "откровенным обменом идеями". Также дипломат отметил, что США и НАТО готовы работать над вопросами России в сфере безопасности, и заявил, что озвучил Лаврову ряд идей по этой теме.

Напомним, встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.

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Ранее Лайф рассказывал, как сохранить свои сбережения под угрозой санкций. По словам финансового аналитика Беляева, доллар — это не то, что гарантирует абсолютную надёжность и безопасность.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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