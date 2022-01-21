В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 66,6%

В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился на этой неделе с 68,5 до 66,6%. Об этом сообщается в пятницу на портале стопкоронавирус.рф. На сегодняшний день прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 6,9 млн раз, а количество полных курсов вакцинации превышает 6,5 млн.

Что касается Подмосковья, то здесь уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 76,3 до 75,8%, информирует стопкоронавирус.рф. Прививку первым компонентом вакцины в Московской области сделали более 4,9 млн раз.

Отметим, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции по всей России вырос за неделю с 63,7 до 64,4%. Регионы-лидеры, где этот показатель превышает 80%, — это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).