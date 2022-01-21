"Надеюсь, что вместе со "Спартаком" мы добьёмся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий. Новый контракт — это дополнительная ответственность. Мне нужно работать ещё больше и прогрессировать", — заявил Игнатов после подписания соглашения.