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"Мне нужно работать и прогрессировать": Полузащитник Игнатов продлил контракт со "Спартаком"

Воспитанник академии красно-белых провёл за клуб около 40 матчей, большую часть из которых — в этом сезоне.

21 января, 14:12

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани и полузащитник Михаил Игнатов. Фото © ФК "Спартак-Москва"

Полузащитник Михаил Игнатов продлил контракт с московским "Спартаком" до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

"Надеюсь, что вместе со "Спартаком" мы добьёмся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий. Новый контракт — это дополнительная ответственность. Мне нужно работать ещё больше и прогрессировать", — заявил Игнатов после подписания соглашения.

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Отметим, что Михаил Игнатов — воспитанник академии "Спартака". Всего в составе красно-белых он провёл около 40 матчей, большую часть из которых — в текущем сезоне.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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